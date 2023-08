Reprodução / Instagram Cadella Marley e jogadora da Jamaica

Esta edição da Copa do Mundo de futebol feminino é apenas a segunda competição do tipo que o time da Jamaica encara. Entre 2010 e 2014, o país não tinha nem uma seleção de futebol feminina.

Hoje (2), o time eliminou a seleção brasileira da copa. Um dos nomes mais importantes por trás do time feminino de futebol da Jamaica, é Cadella Marley, filha de Bob Marley.

Reconhecida no mundo da música e da moda, pouca gente sabe que Cadella é a responsável por salvar o futebol feminino na Jamaica.

Na Olimpíada de 2012, Cadella desenhou pela primeira vez o uniforme usado pelo compatriota, Usain Bolt. Dois anos depois, ela fez história novamente, mas dessa vez, no futebol.

O amor pelo esporte sempre esteve presente em sua vida, já que seu pai, Bob Marley, era apaixonado por futebol. "Futebol é parte de mim. Quando eu jogo, o mundo acorda ao meu redor", dizia o cantor.

O futebol feminino surgiu na Jamaica em 1991, quando as “Reggae Girlz”, fizeram o primeiro amistoso internacional, uma derrota contra Haiti, por 1 a 0. Mas logo em 2008, a Federação de Futebol da Jamaica encerrou as atividades do elenco feminino por falta de patrocínio e de dinheiro.

Cadella não sabia nem da existência do futebol feminino do seu país. Até que em 2014, Skip, seu filho caçula, chegou em casa com um panfleto escrito “Apoie As Reggae Girlz”. O panfleto foi dado pelo técnico de Skip, que pedia para que os pais pensassem em doar para o time.

A artista então foi atrás da federação jamaicana para descobrir como poderia ajudar a reativar o elenco feminino. "Era realmente injusto que as meninas estavam sendo tratadas desse jeito apenas porque algumas pessoas acreditam que o futebol é um jogo só de homens", disse Cadella em entrevista ao Washington Post.

As necessidades do time na época, iam de viagens e alimentação a alojamentos e lugares para treinos.

Para arrecadar o dinheiro, Cadella se reuniu com os irmãos Steve e Damien, para gravar a música “Strike Hard”. Ela aproveitou para colocar a Fundação Bob Marley como patrocinadora master do time.

Além disso, Cadella criou a iniciativa “Football is Freedom” (Futebol é Liberdade, em tradução livre), para apoiar o desenvolvimento e expansão do futebol feminino em todos os níveis.

Atualmente, o time, que chegou a nem fazer parte do ranking da Fifa, se encontra na 43° posição.