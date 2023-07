Leo Aversa / Divulgação Paulinho da Viola

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, foi internado no último domingo após passar mal. Nesta segunda (31), a equipe do cantor informou que ele foi diagnosticado com um tumor no intestino delgado e foi submetido a uma cirurgia de remoção. Em nota, eles afirmaram que o cantor está bem.

"O paciente Paulo Cesar Baptista de Faria (Paulinho da Viola) foi internado ontem na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um sangramento digestivo cujos exames revelaram como etiologia um GIST de intestino delgado. Com esse diagnóstico, foi submetido a uma enterectomia para tratamento dessa lesão. A operação transcorreu normalmente e o paciente passa bem", informa o boletim.

No último domingo, o cantor sentiu um mal-estar e foi encaminhado para observação, onde foi diagnosticado com sangramento na região do intestino. A equipe divulgou uma nota avisando sobre o cancelamento da apresentação na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro.