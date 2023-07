Reprodução Morre Paul Reubens, ator de Pee-Wee Herman, aos 70 anos

O ator Paul Reubens morreu no último domingo (30). A informação foi divulgada através do perfil oficial do artista no Instagram. Paul Reubens se destacou por interpretar o personagem cômico Pee-Wee Herman, que protagonizou peças, programas de TV e filmes.

Na nota divulgada nas redes sociais, a equipe do artista informa que ele lutava contra um câncer. O tratamento foi realizado longe dos holofotes, de forma que o ator nunca comentou o caso.

Antes de morrer, Paul Reubens deixou uma mensagem para os fãs. "Por favor, aceitem minhas desculpas por não falar em público sobre o que enfrentei nos últimos seis anos. Eu sempre senti uma quantidade enorme de amor e respeito vinda dos meus fãs, amigos e apoiadores. Eu os amei muito e me diverti muito fazendo arte para vocês."

Leia o comunicado:

"Ontem à noite, nos despedimos de Paul Reubens, um icônico ator, comediante, escritor e produtor americano cujo amado personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e adultos com sua positividade, capricho e crença na importância da bondade".

"Paul lutou brava e privadamente contra o câncer por anos com sua tenacidade e sagacidade marcantes. Um dom talentoso e prolífico, ele viverá para sempre no panteão da comédia e em nossos corações como um amigo estimado e homem de caráter notável e generosidade de espírito."