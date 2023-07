Reprodução/Instagram Esposa de Pedro Leonardo entrega afinidade com Virginia

Em uma conversa com os seguidores, a esposa de Pedro Leonardo abriu o jogo sobre a relação com Virginia Fonseca.

Ao ser questionada sobre a afinidade das duas, Thais foi sincera e afirmou que eles teriam que perguntar para a influenciadora.





"Gente, eu prometi que não ia mais responder isso, e sempre pulo essas perguntas, mas vocês se incomodam tanto, todo o tempo muitas perguntas sobre isso! Porém, vocês questionam o lado errado!", começou ela.

Segundo Thais, os admiradores questionam o motivo dela não aparecer nas redes sociais da empresária, mas ela garantiu que não pede para aparecer. "Perguntem para ela, porque eu acho ela incrível, linda, batalhadora, não o que falar, agora não vou chegar para ela e pedir, me filma? Me resposta, me ajuda... Concordam que é chato? Se coloquem no meu lugar, vocês pediriam? Desculpa, eu não tenho essa cara de pau!", afirmou.

Por fim, Thais pediu para que os seguidores não criem rivalidade entre as duas. "Então vocês teriam que perguntar pra ela para sanar essa curiosidade de vocês, da minha parte as portas estarão sempre abertas para ela e todos os cunhados, inclusive! Não tenho absolutamente nada contra, torço muito por ela e pela família linda que ela está construindo, sempre falei que ela era muito bem-vinda! (parem de supor, ou tentar plantar rivalidade, isso esgota)".

