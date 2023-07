Reprodução / Instagram Whindersson posta vídeo mostrando os ferimentos após a luta com King Kenny

Neste domingo (30), Whindersson Nunes mostrou os ferimentos que sofreu no rosto após derrota em luta de boxe com o youtuber britânico King Kenny, no sábado (15). O humorista pediu para que os amigos parem com o “clima de funeral” e ressaltou a importância das derrotas na jornada. "A derrota é só o espaço entre duas vitórias", disse.

"Vamos parar com o clima de funeral. Hoje estou muito mais feliz do que quando cheguei aqui. Tem uma parte que vocês não sabem, mas às vezes, eu estou fazendo uma coisa normal como comendo um picolé e do nada chega uma pessoa e fala: 'A academia está cheia todo dia. Fazia tempo que eu não via isso valeu!'. Não pede foto e nem nada, só fala isso. Minha maior alegria é isso. Se eu vir isso acontecer, estarei ganhando todas as lutas", fala Whindersson em um vídeo.

Ele diz que o mais importante é a visibilidade que ele vem dando ao esporte. "Eu sei muito o que eu estou fazendo. Pode ficar tranquilo e feliz. Dá espaço para a gente falar de boxe, para a TV falar de boxe... Os artistas me entregam desenho lutando. Isso que eu curto. Senti isso mais do que quando eu ganhei", contou, lembrando a derrota contra Kenny.

"Terminei cumprimentando o cara. A gente fica meio sem gracinha por perder. Falei que ia ganhar, mas fui passando e o pessoal na maior atmosfera", relembrou.