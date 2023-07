Reprodução/Instagram Fernando Zor chama Leo Dias de 'mentiroso' após publicação sobre namoro

Fernando Zor e Leo Dias protagonizaram uma briga nas redes sociais após o jornalista noticiar que o cantor estaria namorando uma modelo 11 anos mais nova.

Entre comentário apagado e deboche, o sertanejo desmentiu a publicação e deu início a uma troca de farpas na web.

A dupla com Sorocaba negou o envolvimento com a modelo e garantiu que seria o próprio a anunciar um relacionamento novo.





"Quem não muda é você se precipitando ou postando notícias fakes, agora sou obrigado? Piada! Era o que faltava mesmo! Pagou postou? É assim que tá funcionando o sistema aí? O dia que eu estiver namorando alguém, vou postar no meu feed, essa exclusiva eu não vou te dar. Meu querido, respeita a minha história. Aliás, tá ganhando quanto pra promoção dessas postagens?", disse ele em um comentário.

Leo Dias, então, usou os Stories do Instagram para alfinetar Fernando, citando a imagem e saúde mental. "Quem não muda é você. Esse é meu trabalho, quer você queira ou não. Quem fica batendo boca com jornalista na internet é você, não sou eu. Isso não é posição de um artista, pelo menos é o que eu e provavelmente todo mundo que te cerca pensa. Até porque todos eles já vieram falar comigo, pedir para eu relevar, 'ah, ele está passando por um momento ruim', mas é sempre assim. Você sempre dá esses seus ataques na internet, eu acho que você precisa procurar ajuda. Ajuda em todos os sentidos, principalmente na sua imagem", começou.

"E eu tenho certeza que as informações que eu publiquei são verdadeiras, tenho certeza, eu vou falar com o seu assessor. Porque você não pensa na sua carreira em vez de discutir comigo na internet, falar mal de mim na internet? Fernando, cara, tá todo mundo preocupado", completou Leo Dias.

Por fim, o jornalista cancelou uma presença no evento do artista. "Você sabe que eu já relevei várias coisas que você fez comigo. Enfim, eu não quero mais ir no seu evento mais não. Obrigado pelo convite, fica pra próxima".

E de novo, Fernando usou as redes sociais para rebater as acusações e finalizar o assunto. "É simples, pare de falar mentiras, de mim e de pessoas que não concordam com você. Não sei porque ainda perco meu precioso tempo te respondendo, saiba que o dia que eu precisar de conselho para cuidar da minha imagem, com certeza não vai ser para uma pessoa como você que vou pedir, até porque sua especialidade é fazer exatamente o contrário, queimar a imagem de quem não concorda com você e seus fakeposts!", disse.

"Só mais um detalhe, minha imagem e minha saúde mentar estão num ótimo momento graças a Deus, assim como minha agenda de shows, pergunta aí pro mercado se estou entregando algo que não seja acima das expectativas? Ou melhor, pergunta por mercado se algo meia boca ao longo dos meus 16 anos de carreira trabalhando com muito amor pela minha profissão! Não sei fazer nada meia boca e não passo por cima de ninguém, sou diferente de você! Sai do meu pé", concluiu Fernando.

