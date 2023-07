Reprodução Rafael Cardoso

Rafael Cardoso pode ser pai de novo. O ator teria engravidado uma psicóloga, após ficar algumas vezes com ela. O relacionamento teria ocorrido no intervalo do rompimento com Vivi Linhares, com quem Rafael namorou do início do ano até março e teria reatado há poucos dias. As informações são do Portal Léo Dias.



O ator já é pai de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 5 anos, frutos do relacionamento com a ex-esposa Mariana Bridi. Após terminar com Vivi Linhares, Cardoso teria conhecido a affair no Rio de Janeiro, onde ela mora atualmente.

Rafael teria recebido com alegria a notícia da gestação e teria viajado para a cidade natal da psicóloga, para comprar o enxoval. O ator, no entanto, teria reatado com Vivi pouco tempo depois. Eles foram vistos juntos em uma cafeteria no Mato Grosso há dias atrás.



