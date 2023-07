Reprodução/ Instagram Web shippa Rodrigo Mussi e Luciana Gimenez

Luciana Gimenez usou o Instagram, neste domingo (30), para desmentir os boatos de um relacionamento com Rodrigo Mussi. A apresentadora e o ex-BBB viajaram separadamente para Mykonos, na Grécia, e postaram uma foto da mesma vista.



"Não estou procurando ninguém agora", esclareceu Luciana. "É a primeira viagem que eu faço sem assistente, filhos, marido, namorado, realmente vim sozinha", contou.

"Deu um dia aqui e o que fazem? Acontece que me arrumaram um homem. As pessoas não conseguem deixar as mulheres sozinhas. Eu estou de boa, não estou procurando ninguém agora. Não preciso dar satisfação", completou ela.



A apresentadora, então, afirmou que tem amigos de todos os tipos:"Tenho amigos homens, heterossexuais, gays, de todos os tipos, tamanhos, raças e nacionalidades".

Ela finalizou: "Não me arrumem homem assim que eu estiver falando com alguém, porque vou falar com várias pessoas. A hora que eu estiver namorando, eu prometo que vou contar, porque não devo nada para ninguém, sempre fui assim".



