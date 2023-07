Reprodução/Instagram Plateia do evento gritou o nome da ex-mulher do jogador e ele se revoltou





Após se revoltar com gritos de multidão em uma boate em Madrid, o jogador Gerard Piqué resgastou um vídeo em que fãs aparecem o exaltando, nesta segunda-feira, (31) e foi motivo de deboche na web.

Em meio a revolta, o astro do futebol postou um vídeo antigo em que admiradores gritam o nome do atleta. Madrid sempre me faz sentir querido", escreveu.

En Madrid siempre me han querido. ❤️ https://t.co/tpnUq3Ehcs — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 30, 2023

No último domingo, um vídeo viralizou na internet em que mostrava a plateia do evento "Kings League" gritando o nome da ex-esposa de Piqué, Shakira. O jogador se revoltou os gritos e disse: Eu sou o melhor do mundo e vocês não são ninguém".

Depois da postagem do vídeo em que fãs o exaltam, vários internautas brincaram com a situação. "Shakira, Sharika, Shakira!", disse um seguidor, "É querido na Espanha e na Colômbia também", comentou outro se referindo aos países que o jogador e a cantora nasceram.

Após Shakira se mudar com os dois filhos para Miami, o ex-casal vem tendo relações conturbadoras. Piqué ameçou processar a ex-mulher por incluir os filhos no clipe "Acróstico". Atualmente, o jogador do Barcelona está namorando a modelo Clara Chía, suposto affair que Shakira teria descoberto após a separação dos dois.