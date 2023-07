Reprodução/Instagram Tata Werneck e Rafa Vitti cochilam em cinema e web se diverte

Tata Werneck e Rafa Vitti resolveram fazer um programa de casal na noite do sábado (29). O casal aproveitou um cinema a sós, porém, também curtiram um cochilo.

O ator compartilhou fotos e vídeos ao lado da esposa e arrancou risadas dos seguidores.





Nas imagens, a atriz e apresentadora aparece dormindo encostada no ombro do marido. "Decidimos sair hoje!! Em vez de cochilar em casa, viemos fazer isso no cinema, nada planejado. Revezamos, cada um dormiu numa parte do filme, assim conseguimos contar um pro outro o que cada um perdeu", escreveu ele na legenda.

Gravando juntos a novela 'Terra e Paixão', ele contou que a rotina está puxada. "Um pouco de descanso, um pouco de lazer: é disso que papais e mamães trabalhadores precisam", disse.

Nos comentários, os internautas se divertiram com o casal. "Como saber se o casal tem filhos sem eles falarem que tem filhos", brincou uma; "Minhas filhas gêmeas tinham 3 meses e fui dormir no teatro. Show do Roupa Nova. Experiência única", contou outra; "Em casa ou no cinema, nada muda", declarou um terceiro.

