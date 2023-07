Reprodução Cardi B joga microfone em fã que atirou bebida dela; Anitta defende

Não está fácil para os cantores ultimamente... Desta vez foi Cardi B quem foi atingida por um fã durante uma apresentação. Porém, a rapper não deixou barato.

Enquanto cantava no palco, uma pessoa atirou bebida na cantora, que reagiu imediatamento arremessando o microfone de volta. O vídeo viralizou nas redes sociais.

GRANDONA!! Cardi B jogando o microfone na pessoa que jogou bebida nela!!👀🚨 pic.twitter.com/Q4UoNRSIIz — BABADOS E AFINS 💅🏻 (@babadoseafins) July 30, 2023





Anitta saiu em defesa da artista ao publicar uma sequência de Stories falando da nova "moda" em atirar coisas no palco.

"Agora as pessoas estão fazendo isso para hypar na internet, né? Jogando coisa no artista que tá no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio... Me sobe um negócio aqui, ó", disse ela.





"Me deu um grande prazer ver, ela tacando o sarrafo. Eu ia fazer igualzinho, demônio", afirmou a brasileira.

Anitta relembrou o caso de Bebe Rexha, que foi hospitalizada após ser atingida por um celular. "Se cai em mim e me leva pro hospital, igual a Bebe [Rexha]... Me leva pro hospital que eu vou levar você juntinho aqui, ó. Bato a cabeça, vai eu e você pro hospital. Quer ficar comigo? Vamos ficar juntos, f*didos. Joga a p*rra do telefone, eu quebro. Se for Samsung não quebro não, se for outro eu quebro", comentou ela rindo.

🚨FAMOSOS: Anitta fala sobre episódio de Cardi B jogando microfone em fã e diz que faria igualzinho se fosse com ela. pic.twitter.com/BVYvW7Uebx — CHOQUEI (@choquei) July 30, 2023





