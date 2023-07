Reprodução/TV Globo Filho de Gugu Liberato pede para conhecer os Estúdios Globo

O Altas Horas deste sábado (29) contou com a presença de João Liberato, filho de Gugu Liberato. Em meio a luta pela herança do apresentador, o jovem pediu para conhecer os Estúdios Globo e visitar o programa.

Serginho Groisman fez o convite e ainda conversou com João ao vivo. "Prazer em te receber aqui. O João veio visitar, pediu para conhecer. Seja bem-vindo", disse o apresentador.





Simony, uma das convidadas, comemorou a presença do rapaz, já que teve uma amizade com Gugu. "Ele é muito amigo do Ryan, meu filho. Estou feliz em te ver aqui lindo, maravilhoso e bem", declarou ela.

Curioso, Serginho questionou se João tem vontade de seguir a carreira do pai na televisão. "Eu penso sim. Gosto muito da televisão, da mídia", afirmou o jovem.

"Boa sorte", desejou o apresentador.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: