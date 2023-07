Reprodução/Instagram Luciana Gimenez posa nua em fotos na Grécia

Luciana Gimenez chamou a atenção dos seguidores ao posar nua em novas fotos em Mykonos, na Grécia, neste domingo (30).

A apresentadora surgiu apenas com um chapéu de palha tampando as partes íntimas. Nesta viagem, ela celebrou a viagem sozinha.





"Nunca deixe que o medo te paralise. Aprenda a desfrutar da sua própria companhia. Viajo há muito anos, mas sempre com família ou amigos, nunca sozinha, mas essa tem sido uma autodescoberta", começou ela.

"Fazer as coisas no meu tempo, ao meu gosto e principalmente criando escolhas individuais, porque com o passar do tempo passamos a por as escolhas dos outros como prioridade e nós deixamos para trás. Posso dizer que esse é só o começo de um caminho novo… o meu sonho de verão, onde quebro amarras do passado e caminho por um novo horizonte de autoconhecimento. Nunca desista de você. Devemos sempre ser nossa maior prioridade", aconselhou.

Nos comentários, os seguidores elogiaram as publicações. "Um escândalo essa foto", disse um; "Lindíssimas", declarou outra; "Essa tá arrasando na idade da loba, tudo em cima!", comentou mais um.

