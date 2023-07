Reprodução/Instagram Filho de Ivete Sangalo denuncia perfil fake: 'Assediando fãs'

Marcelo Cady usou as redes sociais para denunciar uma pessoa que está se passando por ele no Instagram. Segundo o filho de Ivete Sangalo, o usuário da conta está assediando fãs.

Pelos Stories, o menino publicou um print do perfil fake e pediu a ajuda dos seguidores para derrubá-la.





"Esse querido tá fazendo umas besteiras com meu nome e assediando umas fãs, denunciem por favor", escreveu ele.

O filho de Ivete não deu mais detalhes sobre os assédios ou se prestou queixa.

A conta repete uma foto de Marcelo mostrando os músculos que viralizou nas redes sociais. Além disso, repete a descrição do perfil oficial do menino.

