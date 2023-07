Reprodução/ Instagram Bárbara Borges fala de entrevista sobre Marlene Mattos

Após dar uma entrevista em que defendia Marlene Mattos, a ex-paquita Bárbara Borges protagonizou uma polêmica na web. Ela deixou de ser seguida por Xuxa Meneguel depois dos rumores apontarem que a apresentadora não teria gostado da declaração. Bárbara, então, se defendeu, neste sábado (29), e disse que nunca quis desvalidar a dor de Xuxa. Ela ainda acusou a imprensa de manipulação.



"Como estou chateada e triste.... No meio de tantas matérias maldosas e no meio de uma polêmica completamente infeliz, que veio do nada, sem o menor cabimento, meu nome está no meio disso tudo, de uma forma negativa, porque vem de uma mentira. Uma matéria completamente maldosa", iniciou Bárbara Borges.



Ela explicou que deu uma entrevista para Fábia Oliveira e se emocionou ao falar de Xuxa. "Ela é minha ídola da vida toda, quem me acompanha sabe disso, sabe do meu carinho, sabe que minha vida sempre foi atrelada a ela, sabe do orgulho que eu tenho do meu início, da minha história de trabalho com a Xuxa. Foi a realização de um sonho da minha vida, com os meus 16 anos".



"Ver esse tipo de maldade... Eu falei sobre a minha relação com a Xuxa de admiração, da minha infância com ela. Falei sobre a minha relação com a Marlene na época de paquita, da minha experiência (...) Falei que eu, realmente, não tenho mágoa. Eu Bárbara não tenho mágoa da Marlene, dos esporros, das coisas que eu vivi", completou ela.



A atriz ressaltou que só assistiu um episódio do documentário da Xuxa e pontuou: "No dia da pré-estreia, eu disse que eu entendo, completamente, a dor da Xuxa. Entendo a dor das paquitas que viveram e têm traumas que eu não tive. E eu respeito. Eu jamais vou contestar ou falar para defender ou tirar a voz dessas pessoas que têm as dores delas".



Bárbara ainda disse que o texto sobre a entrevista foi manipulado. "Uma pessoa muito maldosa tirou o que eu disse sobre a minha época de paquita, do que eu falei, que eu conhecia o coração da Marlene naquela época, da minha experiência, do que eu vivi, tiraram só essa parte e colocaram que eu estava defendendo a Marlene. Gente, eu não estou defendendo ninguém. Eu sei o meu lugar nesta história".



Na entrevista, a ex-A Fazenda disse que, mesmo com as atitudes, grosseiras, a diretora e empresária da rainha dos baixinhos tinha um bom coração. A fala vai contra depoimentos de Xuxa em o "Xuxa, o documentário", que aponta Marlene como uma profissional abusiva.





