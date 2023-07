Reprodução/Instagram Famosas brasileiras se emocionam com show de Beyoncé em Nova York

Tudo mundo já percebeu que se a Renaissance Tour não vem para o Brasil, o Brasil vai até a Renaissance Tour. E desta vez, Beyoncé contou com a presença de algumas personalidades do nosso país.

Ivete Sangalo, Sabrina Sato e Thaynara OG escolheram a apresentação em Nova York para acompanhar a turnê da diva pop. Pelas redes sociais, as três mostraram muita empolgação para o show.





A apresentadora foi convidada por uma marca de joias e apostou em um look diferenciado. Ela elegeu um vestido tubinho preto, curto e com transparência, além de um boné com orelhas de coelho.





Já a cantora, curtiu a companhia do filho mais velho Marcelo, e de outros familiares e amigos. A artista apostou em um visual simples com jeans e regata branca, mas arrasou na escolha de um chapéu de cowboy em homenagem ao última álbum de Beyoncé.





A influenciadora mostrou que é fã raiz e ficou quase 12 horas na fila para poder ver a diva pop de pertinho. Pelos Stories do Instagram, ela relatou todos os perrengues e gravou o show quase completou para os seguidores acompanharem também.

BRAZIL IS IN THE HOUSE!🇧🇷❤️ pic.twitter.com/ipHCtbXr51 — Thaynara OG (@ThaynaraOG) July 30, 2023





