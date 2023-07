Reprodução/ Instragam Preta Gil fala de cicatrizes no colo

Neste sábado (29), Preta Gil usou o Instagram para tirar algumas dúvidas dos fãs sobre os curativos que ela tem no colo. A cantora explicou que se tratavam de cicatrizes da quimioterapia. A artista enfrentou um câncer no intestino.



"Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Vamos lá", disse ela apontando para o colo nos stories.

"Um deles é a cicatriz do corte que eu coloquei para fazer a quimioterapia. Abri isso aqui e fechei umas três vezes, porque deu problema com o corte uma vez, depois fez de novo, depois teve que mexer de novo. Então, é uma cicatriz. [Logo embaixo] é um remédio para a dor, para as dores que sinto em consequência da radioterapia", completou ela.



Preta disse que o sinal no outro seio é do mesmo remédio, que ela usava do outro lado. A cantora garantiu que, mesmo indo à praia, está se cuidando e usando filtro solar à prova d'água com fator de proteção 70 no corpo e 100 no rosto.

