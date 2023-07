Reprodução/ Instagram Anitta e Gil do Vigor rebolam até o chão em viagem à Grécia

Neste domingo (30), Anitta e Gil do Vigor estão viajando juntos em Mykonos, na Grécia. Os dois foram flagrados dançando juntos, ao som de MC Livinho, o, enquanto o ator italiano Simone Susina, affair da cantora, assistia de perto.



A artista ainda brincou com o fato de Juliette não estar presente com eles na viagem. "A Juliette não veio porque planejou férias com outros amigos, para outro lugar, puxado, né? A sorte que eu convidei outra pessoa e ela disse que sim, vou esfregar na cara dela", disse a cantora.



Essa é a segunda vez que Anitta viaja para a Grécia. Ela já aproveitou o país ao lado de Juliette, Marina Sena e Vivi.

