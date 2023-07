Reprodução/Instagram Anitta antecipa críticas ao anunciar mini férias

Neste domingo (30), Anitta fez uma live no Instagram para conversar com os seguidores. Ela aproveitou para anunciar novas férias e até antecipar as críticas dos fãs que a chamam de "preguiçosa".

A artista contou que está curtindo dias de descanso na companhia de Gil do Vigor.





"Estou de férias de novo, uma semana. E sei que vocês ficam com ódio quando entro de férias. Vocês reclamam, me atacam, e vi no Twitter que vocês estavam considerando o fato de eu entrar de férias e ficando loucos já (...). E por qual motivo estou me explicando? Na hora de querer o play, de querer que vocês participem, eu peço. Fico sempre de olho no que vocês falam. Pelas férias, fiz algumas mudanças de trabalho. Dia 1 vou anunciar algumas coisinhas que acredito que vocês vão amar", disse.

"Sei que vocês vão ficar com ódio, vocês falam que sou preguiçosa, que não gosto de trabalhar. Queria lembrar a todos que trabalhei 10 anos sem parar, sem tirar férias. Não tenho mais saúde para trabalhar da maneira que vocês gostariam que eu trabalhasse", seguiu ela.

Na sequência, Anitta explicou que já ficou doente físico e mentalmente por conta do trabalho. "Não sou ferro, já tenho 30 anos. Amo vocês, e depois dessas férias de uma semana, terei uma agenda de trabalho absurda para cumprir. Hoje em dia, com essa coisa de internet, todos ficam imediatistas. Vocês querem tudo para ontem (...). Somos seres humanos, não conseguimos dar conta de tudo e estar em todos os lugares".

"Tenho 30 anos, sou nova, mas não tenho a energia de ficar 24h disponível, faz mal para a minha saúde mental, física. Isso serve não só para mim, mas para todos vocês. Precisamos desacelerar (...). Espero que todos vocês aprendam a descansar, dar tempo. Nada é para ontem (...). Eu mereço mais uma semana de descanso, trabalho muito ainda, apesar de vocês falarem que sou preguiça. Acorda vocês para fazer tudo o que eu já fiz. Uma hora dessas e eu dando satisfação. Amo vocês demais, obrigada por tudo", concluiu ela.

