Reprodução/ Instagram Web shippa Rodrigo Mussi e Luciana Gimenez

Neste sábado (29), a web apontou um affair entre o ex-BBB Rodrigo Mussi e a apresnetadora Luciana Gimenez, 53. Os boatos surgiram após eles publicarem fotos iguais, no Instagram, de um pôr do sol em uma viagem na Grécia.

Após os rumores viralizarem, Luciana apagou a foto dos stories. O ex-BBB, no entanto, manteve o registro.

Ele ainda falou com o perfil 'Gossip do Dia' sobre o suposto affair e contou que os dois estavam no mesmo estúdio para algumas fotos de trabalho.







+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente