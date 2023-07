Reprodução/ Instagram Ana Maria mostra bastidores de participação em especial da Record TV

Neste sábado (29), Ana Maria Braga, apresentadora da TV Globo, usou o Instagram para mostrar os bastidores da participação que fez em um episódio especial do 'Domingo Espetacular', que comemora os 70 anos da Record TV. A comunicadora começou a carreira na emissora de Edir Macedo com o programa 'Note e Anote', que fez sucesso na década de 1990.



No Instagram, Ana compartilhou desde o momento que se arrumou para a participação até a chegada na Record. Ela também mostrou cenas do especial, que relembrará a época do 'Note e Anote'.



A apresentadora ainda comentou sobre a visita à emissora. "Depois de 24 anos, em um casa que sempre me tratou muito bem. Devo muito à TV Record. Foi com alegria que recebi o convite de fazer parte deste documentário", disse ela.



Depois, Ana falou como estava se sentindo ao voltar para a emissora após mais de duas décadas. "Apreensão, alegria e ansiedade. Mas vai dar tudo certo", contou.



Atualmente, Ana Maria apresenta o 'Mais Você' na TV Globo. A emissora não costuma deixar funcionários aparecerem em outros canais, mas abriu uma excessão para a apresentadora.



