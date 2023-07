Reprodução Bárbara Borges relembra rivalidade com Deolane Bezerra em 'A Fazenda 14'

Bárbara Borges esteve no 'Link Podcast' e comentou sobre a rivalidade que teve com Deolane Bezerra em 'A Fazenda 14', reality da Record que a atriz venceu. A ex-paquita contou que tinha medo das ameaças que a advogada fazia contra ela.



"Não pensei que ela me bateria lá não. Meu medo eram as ameaças que foram feitas para fora de 'A Fazenda'. Eu pensava que, enquanto a gente estava alí, a gente tinha as leis do reality: se ela me batesse, seria expulsa. Mas as ameaças de acabar comigo aqui do lado de fora, aí eu pensava que o programa ia acabar, eu ia para casa, e aí?", desabafou Bárbara.



"Ela ainda dizia 'não vai dar em nada'. E aí? Ainda ouvir isso de uma advogada", completou. Vale relembrar que Deolane proferia frases como "te pego lá fora" para Bárbara.



🚨VEJA: Bárbara Borges disse em podcast que tinha medo da Deolane Bezerra durante sua participação em 'A Fazenda'. pic.twitter.com/tOovLg7xV5 — Central Reality (@centralreality) July 29, 2023













