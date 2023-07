Reprodução Adriane e Ayrton

O terceiro episódio do documentário de Xuxa, no Globoplay, relembra o namoro da "rainha dos baixinhos" com o piloto Ayrton Senna. No entanto, como Adriane Galisteu foi tratada no registro indignou parte dos espectadores.



Adriane Galisteu era a namorada de Ayrton Senna quando o piloto morreu em um acidente na F1, em 1994. No documentário, a irmã de Senna, Viviane Senna, ignora a existência de Galisteu na época e exalta Xuxa como o "grande amor" do piloto. As declarações revoltaram o público.

"Não adianta Xuxa e a família Senna ficarem forçando a narrativa de que ela era a viúva e o amor da vida do Ayrton... quem esteve com ele no último ano de vida, quem era a namorada, quem ele morava junto era a Galisteu. Ela é a viúva e a história é imutável", opinou uma fã.

"Gosto da Xuxa, mas odeio essa parte dela de querer ser a eterna viúva do Senna! A última mulher foi a Galisteu e não adianta torcer o nariz. A família goste ou não, foi ela", analisou outro. "Toda vez que eu vejo a Xuxa criando narrativas sobre o relacionamento dela com o Senna, lembro do documentário dele, dos amigos e empresária macetando a Xuda e enaltecendo a Galisteu", comentou um internauta.

Em vídeo do documentário de Ayrton Senna, há depoimentos que apontam para uma relação mais feliz entre Senna e Galisteu. "Alegre ele estava quando conheceu a Adriane Galisteu. Ficou outra pessoa, completamente diferente. Mais alegre, falante, mais solto. Dava para perceber uma diferença", disse Walderez Zanetti, ex-cabeleireira de Senna.





Já no documentário de Xuxa, Viviane Senna deu uma declaração entendida como indireta. Segundo a irmã do piloto, Xuxa e Ayrton não precisavam se promover. “Nem um, nem o outro precisava do outro para ser reconhecido, para se alavancar, os dois estavam alavancados e entendidos como super estrelas”, alfinetou.

Ainda no documentário, Viviane relembra a ida de Xuxa para a casa da família Senna após a morte do piloto e não cita Galisteu.

não gosto de intriga mas senti indireta pra Galisteu 😬 parece que a irmã do Senna apertou 22 com força 😂 #XuxaODocumentário pic.twitter.com/iwdIMBVVyS — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) July 28, 2023