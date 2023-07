Reprodução Instagram Legista afirma que não sabe quando Sinéad O'Connor morreu

O legista convocado para investigar a morte de Sinéad O'Connor admitiu que não se sabe quando a cantora morreu .

Ele revelou ao Daily Mail que ainda tentam juntas as informações sobre os últimos dias da artista, que foi encontrada em seu apartamento em Londres, na manhã da última quarta-feira (26).





Com a notícia da morte, nenhuma causa foi divulgada e a autópsia realizada e os resultados levarão "várias semanas" para serem entregues, explicou um porta-voz do London Inner South Coroner's Court.

Sinéad O'Connor fez uma pausa na carreira no ano passado após a morte do filho de 17 anos, em 2022. Quando perdeu Shane, a equipe da artista anunciou que ela não se apresentaria "devido ao luto contínuo pela trágica perda de seu amado filho Shane".

O jovem morreu em 7 de janeiro após desaparecer em Newbridge, County Kildare, na Irlanda. Tratando a depressão, ele fugiu de um hospital psiquiátrico.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: