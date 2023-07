Reprodução/Instagram Erick Jacquin revela que não toma banho e não escova os dentes

Erick Jacquin fez uma revelação durante uma entrevista no Flow Podcast. O chef de cozinha contou que não escova os dentes e não toma banho.

Segundo ele, a solução para o banho é o uso de perfumes. "Eu não escovo os dentes, eu não tomo banho. Perfume. Eu não escovo os dentes nunca", disse.





O jurado do Masterchef explicou o motivo pelo qual não faz a higiene bucal. "Eu não gosto de escovar os dentes. Eu não fede na boca e meus são bonitos e inteiros".

Na sequência, o apresentador pediu para Jacquin mostrar o sorriso. "Um pouquinho marrom, mas é porque faz tempo que eu não faço limpeza", explicou ele pela aparência dos dentes.

