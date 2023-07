Reprodução Justiça pede que filho de Gal Costa avalie união estável com Wilma

A Justiça de São Paulo pediu para que Gabriel, de 18 anos, se expresse sobre a relação de Gal Costa com Wilma Petrillo. A declaração do filho e único herdeiro da cantora poderá validar o pedido de união estável movido pela empresária. Caso reconhecida a união, Wilma terá direito a herança da cantora.

Em novembro de 2022, a cantora Gal Costa morreu na casa dela em São Paulo após sofre um infarto. Em janeiro deste ano, a viúva Wilma Petrillo entrou na Justiça para que a relação com a cantora fosse reconhecida como união estável. As informações foram divulgadas pelo g1.

Filho de Gal Costa, Gabriel completou 18 anos neste ano e é o único herdeiro da artista brasileira. Após a morte da mãe, o garoto conta com o auxílio da Defensoria Pública para garantir os direitos de herança dele.

A empresária Wilma Petrillo entrou novamente com um pedido de reconhecimento de união estável. No entanto, a Justiça determinou que a Defensoria Pública deveria se manifestar.

Em junho, a defesa de Gabriel deu um parecer contrário ao pedido apontando que não havia “suficiente documentação comprobatória da alegada união estável”.

No entanto, a viúva salientou o pedido e afirmou que Gabriel teria declarado, em outro processo, que sempre convivera em harmonia com ela, como se fosse uma mãe.

Conforme as atualizações do processo e maioridade do garoto, a Justiça de São Paulo pediu que Gabriel expressasse, em "concordância de próprio punho e com firma reconhecida em cartório", sobre o reconhecimento da "união estável supostamente havida" entre Wilma e a mãe Gal Costa.