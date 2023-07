Reprodução/Instagram Mãe da filha de MC Ryan confirma fim do relacionamento após polêmica

Giovanna Roque anunciou nesta sexta-feira (28) o fim do relacionamento com MC Ryan, de quem está grávida do primeiro filho.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora contou que vai seguir sozinha na gestação. Os dois estão esperando uma menina, que se chamará Zoe.





"A partir de hoje eu estou solteira e vou seguir a minha gestação sozinha. Por tanto não me vinculem a pessoas que não fazem mais parte do meu convívio", escreveu ela.

O pronunciamento acontece dias após a polêmica no chá de bebê de Zoe. Durante a revelação, Giovanna foi deixada de lado pelo funkeiro, que estourou uma garrafa de champanhe e comemorou apenas com os amigos.

