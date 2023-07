Reprodução Adriane Galisteu faz reflexão após polêmica com Xuxa e Senna; entenda!

A apresentadora da Record Adriane Galisteu fez uma publicação nesta sexta-feira (28) que deixou os fãs pensativos. A reflexão ocorre justamente um dia após a exibição do documentário de Xuxa Meneghel, onde a Rainha dos Baixinhos menciona Ayrton Senna e a antiga relação com Andriane Galisteu.



Através do Twitter, a apresentadora escreveu: "Nem todo dia é perfeito, mas todo dia

eu sou grata".

Na última quinta-feira (27), foi exibido o episódio do documentário de Xuxa, onde ela afirma ter perdido o contato com o piloto de Fórmula 1 após ele ter começado a namorar Galisteu.

“Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, falou no episódio.

Xuxa Meneghel se relacionou com Ayrton Senna por pouco mais de um ano e meio. Entretanto, ela e o piloto mantiveram relações por mais dois anos.

A ruptura teria acontecido quando Senna começou a namorar Adriane Galisteu. Em 1994, quando o piloto morreu após um acidente, era a apresentadora da Record a atual namorada dele.

Apesar disso, Adriane Galisteu foi rejeitada pela família de Ayrton Senna. No cortejo do velório, Xuxa, a ex-namorada, garantiu lugar privilegiado atrás do caixão do piloto. Enquanto isso, Adriane Galisteu foi coloca em um dos últimos carros que acompanharam o trajeto.