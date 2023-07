Marcelo de Assis Sinead O’Connor morreu aos 56 anos





O corpo da cantora Sinéad O'Connor passará por uma autópsia para determinar a causa da morte da irlandesa . A artista foi encontrada sem vida no apartamento em que morava em Londres, na última quarta-feira (26) e a morte não está sendo tratada como suspeita.

Segundo o Tribunal do Inner South Coroner, o legista do caso pediu a autópsia para esclarecer o motivo da morte. "Nenhuma causa médica da morte foi dada. O legista, portanto, ordenou que uma autópsia fosse realizada. Os resultados disso podem não estar disponíveis por várias semanas", disse o comunicado do tribunal.





Duas semanas antes da morte, Sinéad comemorou nas redes sociais que estava de volta à Londres após 23 anos morando em outros lugares, como na Irlanda. A emissora britânica "BBC" ainda revelou detalhes sobre como o corpo da cantora foi encontrado na cidade.

"A polícia foi chamada às 11h18 na quarta-feira, 26 de julho, para relatos de uma mulher inconsciente em um endereço residencial na área SE24. Oficiais compareceram. Uma mulher de 56 anos foi declarada morta no local. Os parentes mais próximos foram notificados. A morte não está sendo tratada como suspeita. Um relatório será preparado para o legista", afirmou a polícia local, segundo o canal.

