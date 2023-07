Reprodução MC Ryan anuncia que será pai em meio a polêmica com mãe do bebê

O cantor MC Ryan revelou estar feliz com a espera do primeiro filho. Na última terça-feira (18), o funkeiro admitiu que será papai. Ele e a ex-namorada, mãe do bebê, estão estremecidos após o término.

A primeira a compartilhar a novidade foi a mãe da criança, 𝖦𝗂𝗈𝗏𝖺𝗇𝗇𝖺 𝖱𝗈𝗊𝗎𝖾. Através das redes sociais, ela publicou uma carta aberta. "Não é de hoje que eu queria vir aqui declarar o que tenho sentido. Na verdade, esse desejo está no meu coração há meses, mas só poucos sabem… Estou me sentindo um pouco despreparada para isso, fico, dia após dia, pensando e matutando as melhores formas de seguir esse caminho... penso se seria possível, um dia, eu me sentir plenamente preparada… E sabe o que eu descobri? Que isso é impossível", refletiu ao revelar a gestação.

Apesar do texto longo, Giovanna não apontou quem seria o pai do bebê na publicação. Entretanto, nos Stories ela detalhou que ela e o pai tiveram um relacionamento, o que entregou a identidade de Ryan.

"Sobre o pai do bebê... decidimos que seria melhor cada um seguir a sua vida, portanto não existe mais um relacionamento na qual eu vivi durante um longo tempo. Seguiremos cada um seu caminho, e em paz para a chegada do bebê. Se houver qualquer outra dúvida sobre o papai não será esclarecida aqui... não cabe a mim falar sobre a vida de uma pessoa na qual não está mais no meu convívio... mas segue tudo em paz!", respondeu a uma internauta.

Nas redes do funkeiro, ele celebrou a gravidez da ex-namorada após ter perdido filhos em abortos anteriores. "Acredito que tudo é no momento de Deus, não falei nada muito sobre porque tenho medo da internet e queria mostrar e falar sobre ele/a só quando tivesse com uns 7 mês. Pedi para a mamãe dele esperar um pouco pelo medo da energia da internet, mas ela preferiu mostrar, então agora vocês sabem que vai vim o babyneuso".

Apesar do fim da relação, ele elogiou Giovanna Roque: "Sobre eu e a mamãe dele/a, somos amigos, ela é a menina mais incrível que já conheci na minha vida e não tenho dúvida da mãezona que ela vai ser", adicionou.