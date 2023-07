Reprodução / Instagram Luiz Fernando Guimarães e marido comemoram aniversário da adoção dos filhos

Luiz Fernando Guimarães, de 73 anos, fez um post em uma redes sociais para comemorar os três anos de adoção dos filhos Dante, de 12 anos, e Olívia, de 10. Ele e o marido, Adriano Medeiros, de 48 anos, adotaram os irmãos em 2020.

"Hoje faz exatamente três anos que nos apaixonamos e construímos essa família. Tijolo por tijolo. Literalmente amor à primeira vista. Ser chamado de Papai, Pai Luiz (achei até estranho de início) e mais recentemente de 'Paeeeeeê' pelo filhote ou 'Papai' pela mocinha é uma bênção diária", começou o texto.

"Dante e Olívia, nomes que escolhemos de forma democrática: pesquisados por mim e Adriano e com os votos dos pequenos. Tantas histórias já vividas, aventuras, viagens, reunião de escola, festas de aniversários, desavenças e momentos de pura paz que tenho a sensação de que conheço eles há muito mais tempo do que o calendário me mostra", adicionou.

"Mas enfim.... não há um dia em que eu não pense neles pelo menos 24h por dia. Seja fantasiando um futuro ou mesmo planejando aventuras. Agradeço demais termos nos esbarrado e, sinceramente, sou merecedor dessa que considero ser a minha maior realização. Amo incondicionalmente vocês, meus filhos!", finalizou a declaração.