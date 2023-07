Reprodução Ex de Preta Gil se revolta após ser cotado para 'A Fazenda 15'; veja

Listas de supostos partcipantes confirmados em 'A Fazenda 15' estão deixando internautas eufóricos. No entanto, quem não gostou de ser integrado nessas listas foi Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil. Nesta sexta-feira (28), o personal se revoltou ao negar a participação.

Através dos Stories do Instagram, Rodrigo rompeu o sumiço das redes sociais para se pronunciar sobre 'A Fazenda 15'.

"Venho por meio deste comunicar que não, eu não vou para 'A Fazenda'. Então, eu não ia ficar falando nada por aqui, achei que esse assunto tivesse cessado, que não estavam falando mais nada. Eu tô fora da rede social, tem uns dias, não estou lendo Instagram olhando nada, só que hoje eu voltei no Instagram, um monte de amigo meu mandando o link com meu nome em lista de participantes confirmados de 'A Fazenda'".

"Então queria avisar todos vocês que não, eu não vou para a 'A Fazenda', não tenho interesse de ir para 'A Fazenda', não fui convidado para 'A Fazenda' e não iria para 'A Fazenda'", adicionou.

O estresse sobrou até para a Record, que segundo Rodrigo, estaria optando por deixar o assunto ser disseminado. "Não sei por que estão estão espalhando essa essa mentira, estão ploriferando essa parada, (...) a emissora sabe que tá rolando a fofoca com meu nome no programa deles, a emissora sabe com certeza que eu não vou (...) ao invés de desmentir, fica deixando o assunto seguir".

Em maio, a cantora Preta Gil anunciou o fim do casamento com o personal Rodrigo Godoy. Pouco tempo depois, o rapaz foi acusado de traição com a Stylish da artista. Preta Gil está tratando de um câncer no intestino.