Andressa Urach voltou a responder perguntas sexuais nesta quarta-feira (26) e esclareceu questionamentos dos seguidores sobre fetiches. Além de revelar o próprio fetiche, a modelo ainda expôs desejos "estranhos" de clientes com quem já se relacionou no trabalho adulto em boates.

Ao falar do próprio fetiche, Urach contou que gostaria de se relacionar com uma pessoa com nanismo. "Tenha muita vontade de ficar com um anão. A Branca de Neve e os Sete Anões", afirmou nos stories do Instagram.







"Já recusou algum cliente?", perguntou um internauta. "Já, vários. Eu só saio com quem eu quero", ressaltou. Sobre os desejos estranhos de clientes, a modelo ainda expôs dois casos que já vivenciou no trabalho.

"Ele me colocou de castigo, olhando para parede. Não sei como sentiu prazer nisso, mas fiquei ali, olhando para parede [risos]. Teve [outro] que pediu para eu pisar no 'piupiu' dele, de salto alto. Fiquei com muito medo de machucar, mas eu fiz e ele gostou", compartilhou.

