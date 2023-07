Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa mostra as mãos após treinos e calos surpreendem

Gracyanne Barbosa pegou os seguidores de surpresa ao mostrar o resultado das mãos após os treinos na academia.

Com uma rotina intensa de exercícios, a musa fitness acumulou diversos calos nas mãos e nos dedos. O vídeo deu o que falar nas redes sociais.





"Mãos de princesa", legendaram nas imagens, que exibem os machucados da esposa de Belo.

🚨FAMOSOS: Gracyanne Barbosa mostra como as suas mãos ficam calejadas devido os treinos.



pic.twitter.com/cymF2LNjNg — CHOQUEI (@choquei) July 27, 2023





Após o vídeo viralizar no Twitter, os internautas reagiram ao visual da mão de Gracyanne.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

coitado do belo — Chris (@projetopadrao) July 27, 2023









Será que não pode botar uma luvinha — Greice (@mreicegara) July 27, 2023













mãos de princesa — falo mesmo (@euls017) July 27, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: