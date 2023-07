Reprodução/Instagram Joelma cancelou shows após problema de saúde





Nesta quinta-feira (27), Joelma se pronunciou sobre o estado de saúde após passar mal em um show e cancelar a agenda de apresentações por um período indeterminado. A cantora fez uma publicação na praia e afirmou estar se recuperando após o ocorrido.

"Bom dia, meus amores! Estou por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde para poder estar com vocês logo, logo", afirmou em postagem no Instagram.





Joelma ainda agradeceu o apoio do público neste período: "Estou recebendo todo o carinho que vocês estão me enviando. Muito obrigada". Entre os registros compartilhados no post, a artista aparece com os pés na beira do mar e ainda em um vídeo subindo uma rampa para entrar em uma casa.





No início de julho, a cantora cancelou apresentações no Piauí, Ceará e Pernambuco após ser diagnosticada com uma gripe . Joelma retornou aos palcos, mas passou mal em um show recente e anunciou o cancelamento da agenda por período indeterminado.

A equipe da artista apontou que ela teve uma "recaída", mas não especificou a questão de saúde que exigiu um afastamento para a recuperação. Nos últimos anos, Joelma enfrentou diagnósticos de covid-19, derrames, paradas cardíacas, entre outros problemas de saúde.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: