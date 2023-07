Reprodução/Instagram Filha de Tata Werneck e Rafa Vitti rouba a cena em vídeo de peruca

Mais uma vez Clara Maria deu o que falar nas redes sociais ao surgir nas redes sociais da mãe Tata Werneck. A menina exibiu fofura ao surgir com uma peruca.

Gravado pela mãe, a pequena se diverte pulando na cama e fazendo pose no comando da apresentadora.





"Minha careteira preferida. Você é o grande amor da minha vida. Meu maior presente de Deus. Te amo. Quero fazer caretas no mundo com você", escreveu Tata na legenda da publicação.

Com a peruca, os internautas comentaram a semelhança de Clara com a mãe. "Agora tá do mesmo tamanho e com o cabelo igual, podem ser confundidas facilmente", brincou uma; "É o clone da mãe. Que coisa mais gostosa e inteligente", contou outra; "Lindinha demais. Daqui a pouco tá imitando seus personagens da MTV e passando trote", disse um terceiro.

