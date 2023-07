Reprodução / Instagram Anitta se diverte em hotel na Coreia do Sul

Anitta está viajando pela Coreia do Sul a trabalho, mas aproveitou momentos de folga para se divertir enquanto cantava músicas clássicas dos anos 90 como How Bizarre e ainda fez um cover da versão gospel de Call Me Maybe, da cantora Carly Rae Jepsen, chamada Só Bebo Coca, de Meiryelle.

No vídeo, Anitta apareceu em frente a uma janela com vistas para a cidade de Seoul e cantou "Hey, fala sério / Eu sou da igreja / Não bebo vinho / E nem cerveja", em tom de brincadeira.

Recém chegada na Coreia do Sul, Anitta desabafou que estava sofrendo com a troca de horários após o voo. "Estou com jet lag, galera. Eu cheguei aqui às sete da noite, morrendo de sono e fui dormir. Acordei à uma da manhã, em ponto. Eu tenho que trabalhar às nove da manhã. O que eu vou fazer? Para quem não entende como isso [jet lag] acontece, o corpo não se adapta com a diferença de horário. Meu corpo está funcionando como se fosse o horário de Los Angeles".