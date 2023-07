Reprodução / Instagram Jojo responde indireta de ex do namorado

Jojo Todynho voltou a trocar farpas com Kaila Oliveira, mãe da filha do namorado da cantora.

Kaila aproveitou um vídeo que Isis Valverde postou com os enteados para cutucar Jojo. No post, ela comentou: “Bela atitude, enquanto algumas fazem questão de bloquear e proibir o pouco vínculo que o pai tem com a filha”. Apesar do comentário, a ela negou que teria sido em relação a Jojo. “É complicado. Não posso falar mais nada. Tudo que eu falo é indireta quando não se é. Só gostei da atitude e achei legal”, disse.

Jojo então respondeu a suposta cutucada de Kaila em um comentário. A cantora disse que Renato, seu namorado, nunca recebeu a intimação e que ela não foi à audiência do processo porque não estava ciente e estava de férias em Miami.

A cantora ainda negou que o namorado paga apenas R$150 de pensão e disse ter áudios de Kaila agradecendo presentes. “Não posso postar aqui o áudio e vídeo dela me agradecendo pelo presente que dei e olha que legal, você que gravou e me agradeceu também” .

A funkeira também negou que Renato teria bloqueado a ex: “Que feio dizer que está bloqueada, ele ainda te segue no insta, mas tá de boa, faz teu show e aproveita os 5 minutos”.

Ela destacou que não está passando pano para o namorado, mas que os internautas deveriam parar de julgar e apedrejar as pessoas sem comprovar que o que está sendo dito é verdade.

“Quem quer lutar lê-los seus direitos resolve na justiça e não na internet”, finalizou Jojo.

Kaila voltou a responder Jojo, novamente dizendo para que a cantora pare de passar pano para o namorado e não se meter na história dela com o ex.