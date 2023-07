Reprodução/Instagram Isis Valverde publica vídeo com os enteados, filhos de Marcus Buaiz e Wanessa

Após curtir uma viagem com direito a muita diversão, Isis Valverde publicou um vídeo na companhia dos enteados José Marcus e João Francisco, filhos do namorado Marcus Buaiz e Wanessa Camargo.

A atriz entrou na trend do filme 'Barbie', dublando a música Barbie Girl, e arrancou risadas dos meninos.





Nas imagens, ela dubla a canção, porém, com a voz distorcida e movimentos robóticos.

O trio chamou a atenção nas redes sociais. Os internautas fizeram questão de comentar a relação deles. "Eles amam ela, é uma construção diária, acho super legal essa relação!", disse uma; "A Ísis parece divertir os meninos, uma linda e boa madrasta", elogiou outra; "Boadrasta demais!", declarou um terceiro.

Vale lembrar que Isis Valverde é mãe de Rael, de 4 anos, fruto do relacionamento com André Resende.

