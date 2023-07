Reprodução/Instagram Isis Valverde aproveita passeio com os enteados, João e José

Isis Valverde dividiu com os seguidores um momento de diversão ao lado dos enteados, José Marcus, 11 anos, e João Francisco, 9 anos. Os meninos são frutos do antigo relacionamento de Marcus Buaiz com Wanessa Camargo.

Pelos Stories do Instagram, a atriz mostrou o escorregador aquático em que os filhos do namorado brincavam.





"Hoje teremos com emoção. Olha isso aqui! É claro ou com certeza que eu vou me jogar daqui? Com certeza!", disse ela animada.

O casal viajou de jatinho para o local e ela ainda contou com a companhia da sogra, Tania Buaiz.

Vale lembrar que Isis Valverde é mãe de Rael, de 4 anos, fruto do relacionamento com André Resende.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Reprodução/Instagram Isis Valverde aproveita passeio com os enteados, João e José





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: