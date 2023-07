Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso exibe sauna de madeira maciça de R$31 mil

Bruno Gagliasso compartilhou com os seguidores mais um luxo para integrar o Rancho da Montanha. O ator comprou uma sauna de madeira maciça para o local, que fica em Membeca, no interior do Rio de Janeiro.

Pelos Stories do Instagram, o marido de Giovanna Ewbank se animou com a chegada da sauna, avaliada em R$31 mil.

"Minha sauna. Já vou inaugurar. Coisa linda. Será que eu vou fazer sauna vendo a vista?", disse ele no vídeo.



Mais tarde, Bruno publicou um vídeo pronto para aproveitar a nova aquisição contemplando a vista noturno do rancho da família.

A sauna foi construída artesanalmente, com aros de aço inoxidável, tem capacidade para cinco pessoas e possui uma bolha de acrílico em uma das extremidades.

