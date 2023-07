Reprodução/Instagram - 24.07.2023 Doris Monteiro e Leny Andrade morreram nesta segunda-feira (24)





Doris Monteiro e Leny Andrade serão veladas juntas nesta terça-feira (25), no Rio de Janeiro. A cerimônia acontece no Theatro Municipal, das 10h às 13h, e será aberta ao público. Ambas cantoras morreram no mesmo dia, na última segunda-feira (24).

Doris morreu por causas naturais aos 88 anos , enquanto Leny estava internada por uma piora no quadro clínico após uma pneumonia e morreu aos 80 anos . Após o velório, Monteiro será cremada em uma cerimônia reservada aos familiares.





O corpo de Andrade também será cremado, mas contará com outra homenagem antes da cremação. A segunda cerimônia para Leny acontece no Memorial do Carmo, das 14h às 16h.









Doris Monteiro e Leny Andrade eram amigas e trabalharam juntas ao longo das carreiras de destaque na música brasileira. Em 2017, as cantoras gravaram músicas da edição carioca do show dos 100 anos de Dalva Oliveira. Já em 2019, se reencontraram e foram homenageadas no Troféu Feira do Vinil do Rio.

