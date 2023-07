Reprodução Filho de Pedro Bial e Giulia Gam relembra separação dos pais

Theo Bial, filho de Pedro Bial e Giulia Gam, abriu o coração ao relembrar a separação dos pais ainda na infância.

Ele contou que passou por um período complicado e até precisou ir ao tribunal por conta do divórcio.





"Eu era muito revoltado, até começar a surfar e tocar violão, com uns 10,11 anos. A minha infância não foi fácil. Essa briga aí dos meus pais, a porrada comeu forte. (...) Eu lembro que com 6 anos tendo que sair da escola para ir ao tribunal. Para uma criança é f*da passar por isso", disse ele no Pod People.

Theo lamentou ter enfrentado tudo isso na infância, já que os amigos não passavam pela mesma experiência. "Os caras estão indo jogar bola tranquilão e eu tendo que ir a tribunal. Eu lembro de falar com o juiz, de falar para os advogados todos saírem da sala. Eu tinha 6 ou 8".

"Para mim, sempre foi uma questão difícil, porque, bem ou mal, é meu pai e minha mãe. Como vou apontar defeito de um ou de outro? Vou entrar no meio dessa porradaria? Não vou resolver, só vou ficar triste. Para a criança é muito difícil ficar longe de quem tem afeto. Esse vai e vem era muito complicado, ter que ir para a casa da minha mãe e para a casa do meu pai", explicou ele. Os pais dividiam a guarda do herdeiro.

O músico afirmou que ainda possui cicatrizes dessa época. "Até hoje eu tenho dor por causa disso. E vou ter pro resto da vida, mas hoje eu falo disso com mais tranquilidade", declarou.

"Na época, eu tinha engordado, por conta desses estresses todos. Até os 10 anos eu brigava na escola, eu era explosivo. É complicado, essa coisa de família é doloroso mesmo", concluiu ele.

