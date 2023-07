Reprodução Instagram - 25.07.2023 Bruna Biancardi

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi, de 29 anos, compartilhou com os seguidores do Instagram, na última segunda-feira (24), o crescimento abdominal que teve em virtude da primeira gestação. Ela espera Mavie, fruto do relacionamento que tem com o jogador de futebol Neymar Jr..



No álbum de fotos publicado, Biancardi mostra a barriga de grávida enquanto veste um shorts preto e um cropped de manga longa na cor branca. As roupas da influenciadora enfatizaram o crescimento abdominal nos registros postados no Instagram.



Além disso, ela aparece ao lado de dois cachorros, um da raça West highland white terrier e outro da raça Golden retriever. Na legenda que acompanha as fotos, Bruna Biancardi escreveu: “Meus três amores”.



Bruna e Neymar anunciaram a gravidez em abril deste ano. A revelação de que estão à espera de uma menina, que se chamará Mavie, aconteceu em junho. Mavie será a primeira filha de Bruna. Neymar, no entanto, vive a paternidade pela segunda vez, visto que já é pai de Davi Luca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas.



Confira a publicação: