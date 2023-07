Reprodução/Instagram Arlindo Cruz com a filha Flora Cruz

Arlindo Cruz, que estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o dia 2 de julho devido à uma pneumonia, recebeu alta e voltou para casa neste domingo (23).

"O amor da minha vida voltou pra casa!", contou a filha Flora Cruz, em uma foto ao lado do pai.

Segundo a família, seu estado de saúde era estável, porém o cantor costuma ficar internado para tratar sequelas de um AVC hemorrágico que sofreu em 2017.

Desde seu AVC, o sambista passou por 17 cirurgias e, embora não fale ou ande, ele consegue esboçar reações ao assistir filmes e ouvir suas músicas preferidas.