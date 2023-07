Reprodução: TV SBT - 24.07.2023 Key Alves no "Programa Silvio Santos"

Convidada do “Programa Silvio Santos” de ontem (24), a ex-bbb e influenciadora digital Key Alves participou do quadro “Jogo das 3 Pistas”, junto com a irmã gêmea Keyt Alves. No entanto, um momento que movimentou a Web foi o de dois bailarinos cochichando durante a entrevista de Key.



Isso porque, ao decorrer do quadro que traz dicas para uma charada ser desvendada, a apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, aproveitou para entrevistar a ex-BBB. Durante a entrevista, um close da câmera foi feito em Key e gravou também dois dançarinos cochichando e olhando para ela.



Nesse momento em que houve cochichos, Key falava da popularidade ganhada após a passagem no “Big Brother Brasil: 2023”. “É muito doido, porque onde eu vou todo mundo me conhece. Antes, eu não tinha essa vida, era mais reservada. Mas, agora, em qualquer lugar: ‘Você é a Key?’. Para mim, foi tudo muito diferente”, disse ela na atração dominical.



Na Web, o trecho viralizou e dividiu os internautas. Alguns defenderam que os bailarinos estavam debochando da influenciadora e da fama que ela afirma ter alcançado. Outros pontuaram que eles deveriam apenas estar conversando e que as gravações são longas para ficar o tempo todo em silêncio.



“Provavelmente fazendo chacota da Key. Não julgo”, opinou uma internauta. “Os divos julgando horrores”, brincou outro usuário do Twitter. “O deboche, socorro”, escreveu um terceiro. “Amando as caras e bocas deles”, admitiu ainda um quarto internauta.



Confira o momento:

Bailarinos de Silvio Santos são flagrados cochichando durante entrevista de Key Alves ao programa. Qual será a fofoca, hein? pic.twitter.com/g2qDCbDNqS — PAN (@forumpandlr) July 24, 2023