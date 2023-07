Reprodução/Instagram Paolla Carosella se manifesta após rumores de dívida de R$2 milhões

Paola Carosella virou assunto nas redes sociais por conta de rumores de uma possível dívida de $R2 milhões após a falência do seu restaurante.

Tudo começou quando um internauta compartilhou uma reportagem que comentava as dificuldades financeiras da chef de cozinha no início da década. O usuário do Twitter publicou o texto referenciando aos dias atuais.





A ex-jurada do Masterchef viu a viralização da publicação e fez questão de rebater. "Conta aí: qual restaurante eu fechei? Quando é mesmo que fui à falência? Onde que eu tive ou tenho uma dívida de R$ 2 milhões?", questionou ela.

Na reportagem, falas de Paola em 2017 relembravam as dificuldades onde ela afirmava que, aos 40 anos, era dona de "um restaurante quase falido" e que "estava morando no cheque especial".

Na época, Paola pediu um empréstimo de R$ 2 milhões para reestruturar o Arturito e se tornar a única societária do restaurante, mas a cozinheira conseguiu quitar a dívida.

Alo @tvhistoria - conta aí : qual restaurante eu fechei ? Quando é mesmo q fui à falência ? E onde q eu tive ou tenho uma dívida de 2 milhões ? 🙄 🙄🙄🙄 https://t.co/sTeBeRvdcf — Paola Carosella (@PaolaCarosella) July 23, 2023





