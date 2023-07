Reprodução/Instagram A influenciadora desabafa sobre críticas qeu recebeu diante a exposição da traição





Depois de meses da exposição da traição de Neymar, a ex-affair do jogador Fernanda Campos publicou nas redes sociais uma carta aberta sobre o assunto, nesta segunda-feira, (24).

Mês passado, a influenciadora afirmou que o atleta havia ficado com ela na véspera do dia dos namorados e ele admitiu ter traído a namorada Bruna Biancardi, que está grávida da primeira filha.

"Mais de um mês, mais de um mês e algumas pessoas ainda insistem em tentar me ofender com esse tipo de comentários e mensagens. Só uma coisa pra dizer: não fui eu que chamei ninguém até a minha casa, nem muito menos eu que estava em uma relação, e pra finalizar: os comentários não me ofendem. Ao mesmo tempo, vejo milhares de mulheres me mandando mensagens dizendo que passaram pela mesma situação. Ou a minha, ou a da esposa traída que muitas vezes precisa aceitar calada... Agradeço muito pelas mensagens de carinho e sororidade. Então se alguns querem continuar me vendo como vilã da história: Prazer!", finalizou.

Os internautas prestaram apoio a influenciadora e a defenderam das ameaças que sofreu por conta do ocorrido. "A mulher sempre será criticada por tudo", disse um seguidor, "Errado foi o Neymar não ela", "Você não precisa se desculpar com ninguém. ELE SIM", completou um fã.

Porém, alguns usuários criticaram a postura de Fernanda. "Você não se deu o valor e não pensou em como a esposa dele iria reagir, só pensou em si mesma!!", disse uma seguidora, "Se não te ofende porque está se doendo?", comentou outro internauta.

Há alguns dias atrás, Fernanda Campos compartilhou nos stories uma suposta mensagem de um jogador casado. Ela deixou uma enquete ao lado do recado para que fãs pudesem votar. "De qual time seria esse jogador casado desta vez?", disse enumerando os times Corinthians, Cruzeiro, Botafogo e outro.