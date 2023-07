Reprodução / Instagram Maiara, Maraisa e Marília Mendonça

Maraísa emocionou os fãs no último sábado (22) durante um show da dupla Maiara e Maraisa. Isso porque as irmãs fizeram uma homenagem para Marília Mendonça no dia que seria o aniversário de 28 anos da cantora. A sertanejo também não conseguiu conter a emoção.

A dupla se apresentou no Komplexo Tempo, no bairro da Mooca, em São Paulo, e homenagearam Marília onde ela mais fez sucesso, no palco. O momento abalou Maraisa, que saiu do palco chorando e escondendo o rosto com uma toalha.

No backstage, a cantora foi amparada pelo seu novo namorado, o empresário Fernando Mocó.