Uma criança deixou o público surpreso no show do cantor Gustavo Mioto ao dar uma resposta inesperada. A menina foi chamada para subir ao palco e começou a conversar com o sertanejo.

Durante o diálogo, o namorado de Ana Castella perguntou qual era a música favorita da garotinha. Ela não soube responder e, em seguida, ele disse para que ela repetisse a resposta em voz alta: "Ana Castela".

Gustavo Mioto: minha música que vc mais gosta?

Garotinha: Ana Castela



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/oEQfrBKfwi — Versinho (@VSertanejo) July 23, 2023

Além da conversa, o cantor e a fã dançaram juntos algumas das músicas do sertanejo. Na web, os comentários tiveram bastante repercussão. "Melhor parte do show", disse um internauta no Twitter, "Uma mini querida", falou outro.

No último sábado, (22), Gustavo Mioto respondeu alguns comentários de seguidores em relação ao namoro com a sertaneja Ana Castella. Depois que uma fã compartilhou um vídeo da cantora dançando com traje de caubói, outro internauta elogiou a sertaneja. "Eu deixaria ela pisar em mim e nem reclamaria".

Então, o sertanejo resolveu responder o comentário inusitado do fã e expôs detalhes do relacionamento com a amada, o que foi suficiente para deixar fãs doidos. "Eu deixo e até agradeço".